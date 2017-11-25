Моуриньо пожаловался на растворившегося армянина

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо пожаловался на плохую игру полузащитника команды Генриха Мхитаряна. Слова специалиста приводит Sky Sports.

«Я был недоволен его игрой в последних матчах. В начале сезона он был очень хорош, но потом он начал исчезать от матча к матчу. Последние пару встреч Мхитарян был вне игры, потому что другие получили шанс. Генрих тоже его имел. Но я думаю, в следующим матче он снова получит возможность сыграть», — сказал Моуриньо.

В сезоне-2017/2018 Мхитарян провел 11 встреч в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ), забил один гол и отдал пять результативных передач. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брайтон энд Хоув Альбион». «Красные дьяволы» занимают второе место в турнирной таблице, в 12 матчах набрав 26 очков. Лидирующий «Манчестер Сити» опережает соперника на восемь баллов.

Армянин перешел в МЮ летом 2016 года из «Боруссии» (Дортмунд). За его трансфер английский клуб заплатил около 30 миллионов евро.