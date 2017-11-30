Руни забил лучший мяч в карьере

@ShrrinG / Twitter

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни забил мяч ударом со своей половины поля в матче 14-го тура английской премьер-лиги с «Вест Хэмом». Видео было опубликовано на странице SG в Twitter.

Форвард воспользовался неудачным выносом мяча голкипером «Вест Хэма» Джо Хартом и поразил пустые ворота ударом с 55 метров. 32-летний игрок назвал этот гол лучшим в своей карьере.

Встреча прошла в среду, 29 ноября, и завершилась победой «Эвертона» со счетом 4:0. Руни забил три мяча, оформив первый хет-трик за синих в карьере. На счету нападающего 7 мячей в 12 матчах за клуб в текущем сезоне АПЛ.