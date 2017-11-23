Форвард «Атлетико» забил в ворота «Ромы» ударом боковыми ножницами

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн забил эффектный мяч в ворота итальянской «Ромы» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Видео было опубликовано на YouTube-канале MATCH DAY MX (с 45-й секунды).

Гризманн отличился на 69-й минуте ударом боковыми ножницами с линии вратарской. Его гол стал первым в матче, в итоге «Атлетико» одержал победу со счетом 2:0. На 85-й минуте второй мяч забил соотечественник Гризманна, француз Кевин Гамейро.

Для того, чтобы выйти в плей-офф команде Диего Симеоне надо в заключительном матче обыграть «Челси» на выезде, а «Рома» должна дома уступить «Карабаху».