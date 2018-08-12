У Роналду ушло восемь минут на первый гол за «Ювентус»

@kappilinho / Twitter

Португальский нападающий Криштиану Роналду дебютировал в составе итальянского «Ювентуса» и забил первый гол за туринский клуб. Видео взятия ворот разместил в своем Twitter журналист Давид Кеппель.

Роналду отличился уже на восьмой минуте контрольного поединка против молодежной команды «Ювентуса». 33-летний португалец воспользовался дальним пасом партнера, вышел один на один с голкипером и пробил мимо него.

10 июля стало известно, что нападающий присоединится к туринскому клубу. Итальянцы выложили за игрока сборной Португалии 100 миллионов евро. Предыдущим клубом Роналду был мадридский« Реал», в составе которого он выступал с 2009 года, став лучшим бомбардиром в истории сливочных.

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