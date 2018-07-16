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Роналду объяснил выбор нового клуба

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Криштиану Роналду

Португальский нападающий Криштиану Роналду рассказал, почему сделал выбор в пользу туринского «Ювентуса». Слова 33-летнего футболиста передает The Mirror.

«Решение далось мне легко. "Ювентус" — это одна из лучших в мире команд, у нее великолепный тренер, президент. Турин — великий город», — сказал Роналду, который уже прибыл в Италию для прохождения медосмотра.

10 июля «Реал» заявил об уходе португальца в «Ювентус». «Королевский клуб» получил компенсацию за игрока в размере 100 миллионов евро. Кроме того, «Ювентус» выплатит 12 миллионов евро в рамках «сопутствующих расходов» и предусмотренного регламентом Международной федерации футбола (ФИФА) «механизма солидарности».

Зарплата Роналду в Италии, согласно информации таблоида, составит 30 миллионов евро в год. Как посчитали журналисты, португалец будет получать 1 евро в секунду. Контракт между сторонами подписан сроком на четыре года.

За девять лет в составе «Реала» Роналду выиграл 16 трофеев, в том числе четыре кубка Лиги чемпионов. Роналду стал лучшим бомбардиром в истории «сливочных», забив 451 гол в 438 матчах.

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