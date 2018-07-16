«Ювентус» отбил половину стоимости Роналду за сутки

Туринский «Ювентус» заработал около 55 миллионов евро в первый день продаж футболок с фамилией нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает Yahoo! Sports.

За 24 часа фанаты скупили 520 тысяч футболок стоимостью 105 евро каждая. Издание отмечает, что перед клубными магазинами «Ювентуса» выстраивались очереди, в итоге болельщики приобрели там 20 тысяч игровых маек. Еще полмиллиона были заказаны в интернет-магазине.

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Португалец перешел в «Ювентус» 10 июля. Мадридский клуб выручил за игрока 100 миллионов евро. Кроме того, итальянцы выплатят 12 миллионов евро в рамках «сопутствующих расходов» и предусмотренного регламентом Международной федерации футбола (ФИФА) «механизма солидарности». В новом клубе форвард также будет играть под седьмым номером, под которым провел почти всю карьеру.

За девять лет в «Реале» Роналду выиграл 16 трофеев, в том числе четыре раза побеждал в Лиге чемпионов. Он пятикратный обладатель «Золотого мяча».

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