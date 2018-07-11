Подсчитан посекундный заработок Роналду в «Ювентусе»

Британский таблоид The Mirror раскрыл детали личного контракта португальского форварда Криштиану Роналду с туринским «Ювентусом». Соответствующая публикация доступна на сайте издания.

Сообщается, что 33-летний Роналду будет получать 30 миллионов евро в год (что приблизительно составляет 1 евро в секунду). За четыре года контракта общий заработок португальца составит 120 миллионов евро.

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10 июля «Реал» официально подтвердил переход португальца. Роналду обошелся «Ювентусу» в 100 миллионов евро. Кроме того, туринский клуб выплатит 12 миллионов евро в рамках «сопутствующих расходов» и предусмотренного регламентом Международной федерации футбола (ФИФА) «механизма солидарности».

Португальский нападающий намекнул на уход из «Реала» в конце мая. Среди претендентов на Роналду назывались также французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Юнайтед».

Португалец выступал в составе «королевского клуба» с 2009 года. Вместе с Реалом Роналду выиграл 16 трофеев, четырежды становился обладателем кубка Лиги чемпионов. Также Роналду обошел испанца Рауля Гонсалеса по количеству голов за клуб, став его лучшим в истории бомбардиром. На счету португальца 451 гол в 438 матчах.

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