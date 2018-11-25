Футболист «уничтожил» защитников и забил гол

Аргентинский нападающий «Монтеррея» Рохелио Фунес Мори обыграл двоих оппонентов в штрафной «Атласа» и удвоил преимущество своей команды в матче чемпионата Мексики. Видео взятия ворот опубликовано в Twitter-аккаунте Joga Bonito USA.
«Форвард "Монтеррея" буквально уничтожил защитников "Атласа", обыграв между ног одного защитника и уложив на пятую точку второго», — подчеркнул автор публикации.
Мори сделал счет 2:0. Итог матча — победа «Монтеррея» со счетом 3:1.
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