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13-летний российский футболист забил в стиле Марадоны

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13-летний игрок команды «Чертаново» Сергей Пиняев забил гол, пройдя семерых соперников из команды «Строгино». Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте сборной России по футболу.

Пиняев подхватил мяч в середине поля и в одиночку протащил его до ворот, сместился и с левой ноги пробил в дальний угол. Мяч от штанги залетел в сетку.

«Пиняев из "Чертаново" включил режим Марадоны и забил, пройдя на дриблинге семерых!» — описали действия юного спортсмена в Twitter команды. Гол Пиняева сравнили с действиями Диего Марадоны в матче со сборной Англии на чемпионате мира-1986 — тогда аргентинец прошел от центра поля до ворот и забил.

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу «Чертаново». Эта встреча стала последней в первенстве Москвы среди игроков не старше 2004 года рождения, а Пиняев стал лучшим бомбардиром чемпионата.

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