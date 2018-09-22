Футболист обыграл всю команду соперника и забил гол

Нападающий итальянской «Пармы» Жервиньо забил гол в матче Серии А с «Кальяри» после сольного прохода через все поле. Видеозапись опубликована на YouTube.

На 47-й минуте встречи ивуариец подхватил мяч у своей штрафной и побежал с ним к воротам соперника, по пути обыграв нескольких игроков «Кальяри». Войдя в штрафную, он пробил в ближний угол, и мяч от штанги залетел в сетку. Чтобы забить этот гол, Жервиньо пробежал около 80 метров.

Встреча завершилась победой «Пармы» — 2:0.

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