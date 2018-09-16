Спорт
 
Последние новости
Головкин впервые проиграл
Британия посетовала на невозможность ввести санкции против России
Петербург обогнал Москву по темпам удорожания жилья
Япония отказалась поверить в спонтанность предложения Путина о мире
Американские метеорологи сообщили о затоплении своей телестудии в прямом эфире
Стюардесса получила предложение руки и сердца и потеряла работу
Перехват сирийскими ПВО израильской ракеты над Дамаском попал на видео
Стивен Кинг назвал лучший фильм в истории
Трамп предсказал падение рейтинга из-за России
Новости партнеров

Ибрагимович забил 500-й гол в карьере «ударом тхэквондо»

Перейти в «Мою Ленту»

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил 500-й мяч в профессиональной карьере в матча MLS против «Торонто». Видео опубликовано на официальном канале турнира в YouTube.

Швед отличился в конце первого тайма при счете 3:0 в пользу «Торонто». Ибрагимович, расположившись спиной к воротам соперника, среагировал на подачу в штрафную и ударом с носка с разворота переиграл голкипера. В подписи к видео отмечается, что швед якобы исполнил удар из тхэквондо. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Торонто».

Ибрагимович неоднократно в своей карьере поражал ворота соперников экзотическими ударами, которые часто сравнивали с теми, что демонстрируются, в частности, в тхэквондо. Тем не менее, сам форвард утверждает, что не занимался восточными единоборствами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Ибрагимович дал подзатыльник сопернику и был изгнан с поля
Ибрагимович приехал в США и забил с 33 метров
Другие материалы рубрики
Спорт00:22Сегодня

«Мы пришли в Россию надолго»

UFC взорвал Москву. Тысячи зрителей не пожалели
08:40Сегодня

Головкин впервые проиграл

23:1215 сентября

Россиянин выиграл главный бой турнира UFC в Москве

10:3310 сентября

Украинский боец UFC поведал об обвинениях в измене и решении стать россияином

Спорт00:01 4 сентября

«Иногда надо, чтобы тебе надрали задницу»

Ее называли новой Сереной Уильямс. Она ее превзошла
00:22Сегодня

Российский боец UFC завершит карьеру из-за отсутствия визы США

09:4610 сентября

Тимати указал Нурмагомедову на его неправоту

23:0015 сентября

Поляк «задушил» вернувшегося в UFC россиянина

Спорт00:0215 сентября

«Хочешь облизать мне пальцы ног?»

Звезды UFC собрались в Москве. Их ждет беспощадная битва
22:3515 сентября

Белорусский боец UFC вышел на бой под гимн СССР

13:1510 сентября

Российский хоккеист сломал маску вратарю броском шайбы

21:3115 сентября

Футболист пальцем проткнул глаз соперника

Россия
Смутное время
В России можно возродить не только дуэли, но доносы и ссылку в Сибирь
Верзилова впервые после госпитализации сняли на видео
Боли патриотов
Российские больницы хотят лишить зарубежной техники. Выживут ли пациенты?
Победительница конкурса «Хрустальная корона» осталась без хрустальной короны
Infiniti насмерть сбил 79-летнюю пенсионерку перед супермаркетом
Российский регион объявил тендер на «фабрику троллей»
Активиста Pussy Riot Верзилова вывезут из России
Все материалы
Мир
«Шпиль поехали посмотреть»
 
Япония отказалась поверить в спонтанность предложения Путина о мире
Американцы попытались разбогатеть на национальном бедствии и не смогли
Перехват сирийскими ПВО израильской ракеты над Дамаском попал на видео
Финский президент признался в отсутствии страха перед Россией
Трамп предсказал падение рейтинга из-за России
Северную Корею уличили в продаже оружия Сирии
Все материалы
Бывший СССР
«На Украине — народ украинский»
Революция дала малороссам шанс на независимость. Они его упустили
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
Генпрокурор Украины призвал заткнуть три дырки
В Грузии подсчитали планируемый доход от экспорта марихуаны
Украинец сбросил с 13 этажа пакет со взрывчаткой перед обыском полиции
Порошенко обвинил Россию в стремлении оккупировать Азовское море
На Украине оценили ущерб от «Северного потока-2»
Все материалы
Экономика
Нахлебались
Россияне умирают от питьевой воды. На ее очистку нужны миллиарды
Новый Восточный
Во Владивостоке начал работу ВЭФ-2018
Банк России подсчитал плюсы повышения пенсионного возраста
Раскрыты детали плана борьбы с ростом цен на бензин
Китай бросил все силы на торговую войну
«Звезда» стала единственным исполнителем строительства ледоколов «Лидер»
Китай присоединился к антироссийским санкциям
Все материалы
Силовые структуры
Настоящий боец
Он поднял бунт в колонии и зашил себе рот. О его стойкости ходили легенды
«Зона никого не отпускает»
Надзиратель — о тайной жизни колонии, пытках и нравах ее обитателей
«Сломить и унизить»
Тюремщик организовал карательный отряд из заключенных и держал в страхе всю зону
В Дагестане ликвидировали трех боевиков
Россиянин на спор прострелил себе ногу
Двух сестер Хачатурян признали вменяемыми
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
Новое золото
Что показала Apple на главной презентации года
Выворачивай карманы
Apple показала iPhone Xs и другие новинки. Они очень дорогие
В России появятся беспилотные боевые вертолеты
В появлении урагана «Флоренс» обвинили людей
Раскрыты странные свойства «ядерных макарон»
В Англии нашли следы исчезнувшего континента
Все материалы
Спорт
«Мы пришли в Россию надолго»
UFC взорвал Москву. Тысячи зрителей не пожалели
Головкин впервые проиграл
Ибрагимович забил 500-й гол в карьере «ударом тхэквондо»
Россиянин выиграл главный бой турнира UFC в Москве
Российский боец UFC завершит карьеру из-за отсутствия визы США
«Хочешь облизать мне пальцы ног?»
Звезды UFC собрались в Москве. Их ждет беспощадная битва
Поляк «задушил» вернувшегося в UFC россиянина
Все материалы
Культура
Людмила Улицкая«За чтение могли посадить в тюрьму»
Людмила Улицкая о детстве, юности и самиздате
«Это результат цензуры, больше ничего»
Главный российский художник научился выживать при тоталитаризме. Но уехал в США
Умер актер из «Секретных материалов»
Стивен Кинг назвал лучший фильм в истории
«Ходячих мертвецов» продлили на 10 лет
Земфира потребовала раздавить катком совместную пластинку с Чуриковой
Ариана Гранде прокомментировала смерть Мака Миллера
Все материалы
Интернет и СМИ
«Хорошего любовника нельзя определять по размеру пениса»
Эта бабушка учила целую нацию говорить о сексе. И не собирается останавливаться
Ведущую прогноза погоды «утопили» в прямом эфире
Найден способ взломать любой компьютер в мире
Честный ответ школьника в домашнем задании покорил пользователей сети
Гони деньги и молчи
Два русских хакера воруют у российских банков миллионы. На очереди весь мир
«Посылка в Америку из России от Вована»
Американцы слушают российскую музыку и едят шашлык. Русские на них зарабатывают
Карты Google «расчленили» целующихся влюбленных
Все материалы
Ценности
Грязное яблоко
Пикачу, БДСМ и обрезки: что творилось на подиумах Нью-Йорка
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Полные нули
Они одевались как колхозники и занимали первый ряд на модных показах
Директор пригрозил школьницам домогательствами и попросил переодеться
У модели начались роды прямо во время показа
Модель напомнила миру о популярном в 90-х аксессуаре
Ким Кардашьян разделась вслед за Пэрис Хилтон и опозорилась
Все материалы
Путешествия
Такая сильная любовь
На что готовы африканские женщины и дети ради свадьбы
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
Солсберийский соборВ гости к Скрипалю
Что делать в Солсбери, если вы не отравитель
Стюардесса получила предложение руки и сердца и потеряла работу
Самолет с пассажирами сел в Астане и загорелся
Москвичам предложили бесплатную корейскую еду
Тело россиянки 30 лет пролежало на Эльбрусе
Все материалы
Из жизни
Война внутри
В их машинах грязь, разруха и вонь. Этого никто не хочет замечать
Астрономов заподозрили в утаивании данных о грядущей катастрофе
Нашпигованную иглами клубнику подбросили в австралийские магазины
Американец в шутку подарил дочери лотерейный билет и обеспечил ее на всю жизнь
Мужчина прожил четверть века с инструментом в животе
Пекарь полюбил сладкое и дожил до ста лет
Уж лучше волком
Он вырос среди зверей. Возвращение к людям принесло ему только боль
Все материалы
Портсигар в руле
Забытые технологии: опция для автомобилей, делавшая курение за рулем чуть менее опасным
Тупак и его колеса
Знаменитого рэпера Тупака Шакура убили ровно 22 года назад — на чем он ездил?
Неудавшаяся замена Гелендвагена
Чем был и чем стал Mercedes GLE — первый в мире премиальный кроссовер
Что ты такое?
Если бы Lamborghini был автобусом — минивэн для рок-звезд за 200 000 долларов
Раскрыта внешность электричеcкого кроссовера BMW iNEXT
Самый доступный Mercedes-AMG: первые изображения
Марка DS представила компактный кроссовер 3 Crossback
Все материалы
Дом
Съем без правил
Он бросил работу в Apple и стал гениальным фотографом
Ноль без палочки
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Золотые стены
Зачем россияне вкладывают последние деньги в жилье
Раскрыта стоимость самой дешевой съемной квартиры Москвы
Обозначен предел стоимости жилья на главном курорте Крыма
Получить ипотеку станет сложнее
Состоятельные россияне начали массово влезать в долги из-за жилья
Все материалы