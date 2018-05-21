Ибрагимович дал подзатыльник сопернику и был изгнан с поля

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлэкси» Златан Ибрагимович был удален с поля за удар соперника ладонью по затылку во время матча Главной лиги футбола (MLS). Видеозапись опубликована в Instagram чемпионата.

Montreal will play a man up in the second half after a red card to Zlatan for violent conduct. Фото опубликовано @mls

Форвард в первом тайме ударил защитника «Монреаль Импэкт» Майкла Петрассо, который, пятясь назад, наступил ему на ногу. На 41-й минуте швед получил красную карточку после просмотра арбитром видеоповтора. Несмотря на это, «Гэлэкси» во втором тайме сумели забить победный мяч. Встреча завершилась со счетом 1:0.

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