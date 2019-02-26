Футболист команды Марадоны забил ударом через себя из-за пределов штрафной

Мексиканский нападающий «Дорадос де Синалоа» Алонсо Эскобоса отметился голом в матче с «Кафеталерос де Тапачула» во втором дивизионе чемпионата Мексики. Видео взятия ворот опубликовано в Twitter-аккаунте FIFA.com en español.
26-летний Эскабоса удвоил преимущество «Дорадос» на 38-й минуте матча. Форвард пробил ударом через себя, располагаясь вне штрафной соперника. Встреча завершилась вничью 2:2.
Главным тренером «Дорадос де Синалоа» является аргентинец Диего Марадона. Бывший нападающий сборной Аргентины возглавил клуб в сентябре 2018-го.
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