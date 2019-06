Российский бегун показал «эпичный фотофиниш» после победы в падении

А всё-таки от Маклауда больше пользы, чем вреда. Ну вот не смог бы я так быстро пробежать, уверен, если б он так не вырвался в начале, и не пришлось бы догонять. Да и фотофиниш (свайп⬅️) получился эпичный 😆 🥇Me 13,12 SB =MR 💪 🥈Andrew Pozzi 🇬🇧 13,30. 🥉Gabriel Constantino 🇧🇷 13,41. I'm still happy to race against McLeod. I'm sure if it was't for him I wouldn't have ran this fast. And the photofinish (swipe ⬅️) wouldn't be so epic 😆 . #DiamondLeague #RoadToTheFinal #RabatDl #justdoit #RedBullRussia

