Российский бегун показал «эпичный фотофиниш» после победы в падении

Российский бегун Сергей Шубенков прокомментировал победу в забеге на 110 метров с барьерами на этапе «Бриллиантовой лиги» в Марокко. Пост он опубликовал в своем Instagram.

Шубенков отметил, что от ямайского спортсмена Омара Маклеода, который повалил его перед финишем, пользы оказалось больше, чем вреда. «Ну вот не смог бы я так быстро пробежать, уверен, если б он так не вырвался в начале и не пришлось бы догонять», — написал Шубенков. Также атлет показал фотографию «эпичного фотофиниша», на которой он в падении пересекает черту.

А всё-таки от Маклауда больше пользы, чем вреда. Ну вот не смог бы я так быстро пробежать, уверен, если б он так не вырвался в начале, и не пришлось бы догонять. Да и фотофиниш (свайп⬅️) получился эпичный 😆 🥇Me 13,12 SB =MR 💪 🥈Andrew Pozzi 🇬🇧 13,30. 🥉Gabriel Constantino 🇧🇷 13,41. I'm still happy to race against McLeod. I'm sure if it was't for him I wouldn't have ran this fast. And the photofinish (swipe ⬅️) wouldn't be so epic 😆 . #DiamondLeague #RoadToTheFinal #RabatDl #justdoit #RedBullRussia Фото опубликовано @sergey.shubenkov

Маклеод в попытке догнать Шубенкова потерял равновесие и упал, зацепив российского атлета. Тот также не сумел удержаться на ногах и финишировал в полете. Несмотря на инцидент, Шубенков одержал победу.

Шубенков выступает на соревнованиях в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики.

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