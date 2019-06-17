Российский бегун был сбит соперником и в падении выиграл забег

@Eurosport_UK / Twitter

Российский бегун Сергей Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами на этапе «Бриллиантовой лиги» в Марокко, несмотря на падение на финише. Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте Eurosport UK.

На последнем барьере ямайский атлет Омар Маклеод потерял равновесие и упал, зацепив Шубенкова. Российский спортсмен, лидировавший перед финишной линией, также не сумел удержаться на ногах и упал. При этом Шубенков все равно пересек черту первым.

Шубенков выступает на соревнованиях в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики.

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