Российским спортсменам составили «параноидальную» памятку об угрозах допинга

Российский легкоатлет Сергей Шубенков разместил фото с памяткой, где спортсменов предостерегают от возможного попадания в их организм запрещенных препаратов. Изображение доступно в Twitter-аккаунте Шубенкова.

В документе показаны способы попадания запрещенных субстанций в организм и даны советы, как этого избежать. К примеру, спортсменам рекомендуется внимательно читать этикетки на БАДах, лекарствах и продуктах, не пить воду из непроверенных источников, критически относиться к любым советам и уметь говорить «нет» на предложение стакана воды, «даже если его предлагает ваш партнер по команде».

«Жить реально страшно. Паранойя все ближе», — подписал свой пост Шубенков.

В 2015 году членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было приостановлено за систематические нарушения антидопинговых правил. Российским спортсменам разрешили выступления на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Заявки россиян на участие в турнирах рассматривались в индивидуальном порядке. На прошедшем в начале августа 2018-го чемпионате Европы по легкой атлетике российские спортсмены также выступали под нейтральным флагом.

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