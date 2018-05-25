Стало известно о первом признании Россией создания допинг-системы

Французский L’Equipe сообщает о том, что руководители российского спорта адресовали письмо главе Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейгу Риди, где признаются выводы доклада комиссии под руководством Ричарда Макларена о функционировании в стране допинг-системы. Текст приведен на сайте издания.

«Мы искренне сожалеем о всех манипуляциях и практиках, имевших место в России. Серьезный кризис, повлиявший на российский спорт, был вызван неприемлемой ситуацией с антидопинговой системой, что было выявлено в ходе работ комиссий Паунда, Макларена и Шмида», — говорится в письме, которое якобы подписано министром спорта Павлом Колобковым, президентом Олимпийского комитета России Александром Жуковым и главой Паралимпийского комитета России Владимиром Лукиным.

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Признание выводов доклада Макларена является одним из условий восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Деятельность организации была приостановлена WADA еще в ноябре 2015 года. Осенью 2017-го санкции в отношении РУСАДА были пролонгированы.

В основу доклада Макларена легли показания бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который сбежал в США в 2016 году. В нем утверждается, что в России осуществлялась поддержка допинга на государственном уровне во время Олимпиады в Сочи. Дальнейшие разбирательства привели, в частности, к дисквалификации ряда российских спортсменов. Сборная России не была допущена Международным олимпийским комитетом к Играм-2018 в Пхенчхане. Отдельные атлеты из России тем не менее были приглашены и выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.

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