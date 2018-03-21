Россия начала удовлетворять WADA

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди во время выступления на ежегодном симпозиуме организации отметил прогресс России по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает «Р-Спорт».

«WADA довольно действиями российской стороны в восстановлении РУСАДА, однако есть еще ряд вопросов, которые предстоит решить», — заявил функционер.

Несмотря на то, что в WADA довольны действиями российской стороны, Риди подчеркивает, что процесс идет слишком медленно.

Препятствиями в восстановлении РУСАДА являются непризнание российской стороной функционировавшей в стране во время Олимпиады в Сочи государственной допинговой системы и отказ в выдаче проб с Игр-2014, хранящихся в Московской антидопинговой лаборатории.

28 февраля в WADA подтвердили, что в связи с приостановлением деятельности РУСАДА с 1 апреля Россия не сможет подавать заявки на проведение международных соревнований. Санкции не касаются ранее согласованных мероприятий, к которым, например, относится чемпионат мира по футболу 2018 года.

Деятельность РУСАДА была приостановлена в ноябре 2015-го. В ноябре 2017 года WADA отказалось восстанавливать организацию в правах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!