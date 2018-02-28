В WADA прокомментировали запрет на проведение соревнований в России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что с 1 апреля 2018 года Россия лишится возможности подавать заявки на проведение международных спортивных соревнований. Об этом «Р-Спорту» рассказала менеджер WADA по связям с общественностью Мэгги Дюранд.

«В соответствии с поправками в кодекс, утвержденными советом учредителей WADA в ноябре 2017 года, которые должны вступить в силу 1 апреля 2018 года, международные федерации будут обязаны осуществлять прием заявок на проведение чемпионатов мира и других международных событий только из стран, где правительство ратифицировало, приняло, одобрило или присоединилось к антидопинговой конвенции ЮНЕСКО и где национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу», — заявила Дюранд.

Запрет на подачу заявок может быть отменен в случае, если WADA восстановит в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

27 февраля на изменения в Международном стандарте соответствия кодексу WADA обратил внимание «Чемпионат.com». Заявки России рассматриваться не будут, так как РУСАДА не соответствует стандартам WADA.

В ноябре 2017 года WADA отказалось восстанавливать РУСАДА в правах. Деятельность РУСАДА была приостановлена в ноябре 2015 года.

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