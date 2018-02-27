Россия лишится права проводить международные соревнования

Россия с 1 апреля 2018 года лишится права проводить международные соревнования по ряду видов спорта. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщает «Чемпионат.com».

Отмечается, что в конце декабря 2017 года на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA) был опубликован Международный стандарт соответствия кодексу организации. С российской стороны его подписало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), в настоящее время признанное не соответствующим стандартам.

Отныне заявки на проведение чемпионатов мира и других крупных соревнований будут приниматься только от тех стран, правительства которых ратифицировали, приняли, одобрили Конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней, а Национальные олимпийские комитеты и Национальные антидопинговые организации были признаны соответствующими кодексу. Так как РУСАДА не соответствует стандартам WADA, международные федерации не смогут давать России право проводить крупные турниры.

На соревнования, контракт на проведение которых уже подписан (например, чемпионат мира по футболу), запрет не распространяется. Кроме того, под новый стандарт не попадут турниры, проводящиеся организациями, не подписывавшими кодекс WADA (Союз европейских футбольных ассоциаций, баскетбольная Евролига, ММА-промоушены). Таким образом, проведению в России матчей футбольных еврокубков ничего не угрожает.

В ноябре 2017 года WADA не восстановило РУСАДА в правах. Это произошло по двум причинам: российская организация не согласилась признавать существование в стране допинговой системы на государственном уровне и не предоставила доступа к пробам, опечатанным в московской антидопинговой лаборатории.

Деятельность РУСАДА была приостановлена в ноябре 2015 года, когда WADA признало его не соответствующим кодексу.

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