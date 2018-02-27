Спорт
 
Последние новости
Раскрыто происхождение найденного в российском посольстве кокаина
Критиковавшая Загитову американка признала неспособность повторить ее программу
Россиянин сбил собаку и несколько дней катался с ее трупом в бампере
Жених проехал тысячу километров ради свадьбы и потерял невесту из-за лысины
Техасу предрекли энергетический кризис
Американская реклама «Протонов» опозорила «Роскосмос»
Перед смертью в отделе полиции петербуржец написал жене СМС с намеком

Россия лишится права проводить международные соревнования

Перейти в «Мою Ленту»

Россия с 1 апреля 2018 года лишится права проводить международные соревнования по ряду видов спорта. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщает «Чемпионат.com».

Отмечается, что в конце декабря 2017 года на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA) был опубликован Международный стандарт соответствия кодексу организации. С российской стороны его подписало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), в настоящее время признанное не соответствующим стандартам.

Отныне заявки на проведение чемпионатов мира и других крупных соревнований будут приниматься только от тех стран, правительства которых ратифицировали, приняли, одобрили Конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней, а Национальные олимпийские комитеты и Национальные антидопинговые организации были признаны соответствующими кодексу. Так как РУСАДА не соответствует стандартам WADA, международные федерации не смогут давать России право проводить крупные турниры.

На соревнования, контракт на проведение которых уже подписан (например, чемпионат мира по футболу), запрет не распространяется. Кроме того, под новый стандарт не попадут турниры, проводящиеся организациями, не подписывавшими кодекс WADA (Союз европейских футбольных ассоциаций, баскетбольная Евролига, ММА-промоушены). Таким образом, проведению в России матчей футбольных еврокубков ничего не угрожает.

В ноябре 2017 года WADA не восстановило РУСАДА в правах. Это произошло по двум причинам: российская организация не согласилась признавать существование в стране допинговой системы на государственном уровне и не предоставила доступа к пробам, опечатанным в московской антидопинговой лаборатории.

Деятельность РУСАДА была приостановлена в ноябре 2015 года, когда WADA признало его не соответствующим кодексу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Олимпиада закончилась. Следующий чёрный день российского спорта – 1 апреля
Российскому антидопинговому агентству отказали в восстановлении в правах
Министр спорта заявил о выполнении Россией всех требованиий WADA
Другие материалы рубрики
Спорт00:0027 февраля
Александр Поветкин

«На разборки уже не хожу. А по молодости бывало»

Поветкин не забывает корни и идет за новым чемпионским титулом
19:41Сегодня

Критиковавшая Загитову американка признала неспособность повторить ее программу

21:3618 февраля

МОК отреагировал на проваленный российским призером Олимпиады допинг-тест

17:10Сегодня

Капитан «Зенита» покинет клуб

Спорт00:0425 февраля

Помашите ручкой

Олимпиада заканчивается. Россияне все еще берут медали
22:3317 февраля

Немецкий тренер назвал главную проблему России

16:11Сегодня

На матчи чемпионата мира в России разрешат проносить наркотики

15:03Сегодня

Российский призер Олимпиады не заметил у норвежцев признаков астмы

Спорт00:0426 февраля

Холодные игры

Олимпиада-2018 — что это было?
12:4921 февраля

Российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады

13:44Сегодня

Американец призвал норвежских биатлонистов поддержать бойкот Кубка мира в России

12:37Сегодня

Бывший вратарь сборной России обесценил победу хоккеистов на Олимпиаде

Россия
«Действовали дерзкие черные парни»
Нигерийские девушки едут в Россию учиться, а попадают в секс-рабство
Перед смертью в отделе полиции петербуржец написал жене СМС с намеком
Астраханские студенты-медики пострадали за пиво на лекции
Сибирские цыгане поженили детей в торговом центре
Кремль прокомментировал «кокаиновое дело»
«У нас споры решаются на понтах, авторитете и связях»
Горстка врачей меняет российскую медицину к лучшему
«Пойду работать комбайнером»
Путин думает о будущем, пока остальные рвутся во власть
Все материалы
Мир
Белый груз
Откуда в российском посольстве взялись 400 килограммов кокаина
Фигурант «кокаинового дела» оказался учащимся университета МВД России
Северную Корею заподозрили в поставке компонентов химоружия в Сирию
Власти польского города решили спасти советский памятник
Настя Рыбка вышла на связь из-за решетки и предложила помощь разведке США
В США признали чрезмерную зависимость от спецназа
Идлибские террористы готовятся к грядущим поражениям, тренируя мышцы лицаИдлибский гадюшник
Какой сброд Россия истребляет в Сирии: убийцы пилота Су-25 и шакалы с Кавказа
Все материалы
Бывший СССР
Перешли границы
Первая массовая резня в истории Советского Союза стала началом затяжной войны
Рижский отмыв
Что общего у ядерной программы КНДР, русских миллионов и главного банка Латвии
В Киеве пообещали «жесткий» ответ России
ЕСПЧ поддержал поджарившую яичницу с сосисками на Вечном огне украинку
Украинский чиновник упал в обморок после угроз в адрес посла США
В Одессе пикетировали российское консульство
Свернули: Украина прекращает АТО в Донбассе
Бойцы ДНР и ЛНР останутся сепаратистами, а война продолжится
Все материалы
Экономика
Кругом враги
Европа захотела сесть на азербайджанскую трубу. России придется подвинуться
Австралия завалила США козлятиной из-за мусульман
У россиян осталось рекордное количество свободных денег
Найден российский след в венесуэльской криптовалюте
Российских олигархов поманили в Италию
С большим запасом
«Роснефть» лидирует по уровню обеспеченности доказанными объемами углеводородов
Telegram пообещал вернуть деньги в случае провала Telegram
Все материалы
Силовые структуры
Слился с природой
Грабитель подпольных казино расстрелял полицейских и шесть лет скрывался в лесах
Анатомия обнала
Подпольные банкиры из Сибири отмыли миллиарды. Такого в России еще не бывало
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ задержала в Петербурге банду разбойников и вымогателей из Чечни
Дагестанский министр сбежал на Украину после обысков
Россиянин попытался откупиться от полицейского 39 бутылками пива
Украинского полковника обвинили в организации убийства оператора Первого канала
Все материалы
Наука и техника
Опять банановый
Телефон из «Матрицы» и старый Samsung: главные новинки с MWC 2018
Луис Глазман «Битва при Ситке»Обойдемся
Эти индейцы воевали с русскими до 2004 года. Они вынудили Россию продать Аляску
На скале написано
У неандертальцев нашли острый ум и тягу к искусству
Российские морские двигатели сравнили с украинскими
Американская реклама «Протонов» опозорила «Роскосмос»
В Лос-Аламосе обнаружили бериллиевую угрозу
Найден способ победить неизлечимый рак
Все материалы
Спорт
Александр Поветкин«На разборки уже не хожу. А по молодости бывало»
Поветкин не забывает корни и идет за новым чемпионским титулом
Помашите ручкой
Олимпиада заканчивается. Россияне все еще берут медали
Пита ТауфатофуаЗа шоколадными медалями
На Олимпиаду приехали не только чемпионы. На их месте мог быть кто угодно
Критиковавшая Загитову американка признала неспособность повторить ее программу
Россия лишится права проводить международные соревнования
Капитан «Зенита» покинет клуб
На матчи чемпионата мира в России разрешат проносить наркотики
Все материалы
Культура
«Показал, как расстегивать лифчики. Это был актерский этюд»
Создатели «О чем говорят мужчины 3» о женщинах, ревности и русском хамстве
Ад пуст, все здесь
В Большом театре показали взлет и падение феминизма
Геноцид и другие достижения
Лучшие фильмы Берлинского фестиваля-2018
Народного артиста России Гаркалина экстренно госпитализировали
Звезда «О чем говорят мужчины» поддержала Серебрякова после слов о хамстве
Агутин рассказал про самый запоминающийся секс с Варум
Крупнейший в мире гей-музей откроют в Британии
Все материалы
Интернет и СМИ
Знаток «Что? Где? Когда?» Андрей КозловБольно умные
В России делают лучшие интеллектуальные шоу. Даже когда воруют идеи у Запада
Круче Tor
Богачи вложили миллионы в магазин наркотиков нового поколения
Чувство мема
Американцев и европейцев оскорбляет буквально все. Россиян это смешит
Хакеры научились взламывать любой iPhone
Первый канал упрекнул СМИ в искажении слов Якубовича о шизофрении в «Поле чудес»
Польского журналиста-антисоветчика уличили в связях с украинскими радикалами
В доме американки из ниоткуда возник загадочный кот
Все материалы
Ценности
Окунулись с головой
Почему уродливые прически 90-х снова в моде
Сверкающие рты
Богачи уродуют свои зубы. Это дорого и красиво
Время топать
Почему женщины снова натянули ботфорты
Дизайнеры заставили моделей массово обнажаться
Бабушка-блогер выступила против стеснительности
Gucci взбесил индусов
Путина изобразили на женских сумочках
Все материалы
Путешествия
«Эта чертова обезьяна сожрет нас обоих!»
Как американец помог русской выжить в индийских джунглях
Вам — туда!
Сидите дома
Почему китайский Новый год — это ад для туристов
Стюардесса потушила соком вспыхнувшую в самолете сумку
Гостям европейского заведения предложили поужинать голыми
В европейском отеле вместо воды из кранов потечет пиво
Коловших верблюдам ботокс владельцев оштрафовали
Все материалы
Из жизни
«Не везде найдешь гречку и селедку»
История пары из Саратова, переехавшей в Германию
«Мы не боимся ядерных бомб»
Как россияне готовятся к войне и апокалипсису
Хорошо быть кисою
Котов считали пожирателями человечины, а теперь на них тратят миллионы
Японского безработного арестовали за стеснительность
Жених проехал тысячу километров ради свадьбы и потерял невесту из-за лысины
Юный поклонник макаронного монстра разозлился на запрет дуршлага на голове
Похититель унес ребенка из-под носа беспечного отца
Все материалы
Мал, да удал: самые маленькие кроссоверы
Интересные кроссоверы, длина которых не превышает четырех метров
Бычья ярость: самые экстремальные Lamborghini
Суперкары, с которыми справится только опытный тореадор
Самые выгодные машины для перепродажи
Топ-16 автомобилей, которые теряют в цене меньше других
Восстание зануд
Первый тест самой странной Audi нашего времени – лифтбека A7 нового поколения
Компания Porsche опровергла отказ от дизелей
Новый Audi A6 раскрыли до официальной премьеры
В Калифорнии разрешили тестировать беспилотники без водителя
Все материалы
Abandoned Howey MansionИ тишина
Прекрасные заброшенные уголки мира
В комнате пыток
Сколько стоит самое дешевое и страшное жилье в Москве
Он же памятник
Угадай полководца: хитрый военный тест «Ленты.ру»
Охоту на серийную разрушительницу квартир объявили на Украине
Московский «Спутник» ликвидируют до конца года
Каждая десятая съемная квартира в Москве оказалась непригодной для проживания
Соседи из ада
Интеллигентные жильцы превратили жизнь москвички в кошмар
Все материалы