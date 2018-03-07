Макларен высказался о допинге и снова обвинил русских

Автор двух докладов о российской государственной допинг-программе, глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен рассказал о проблеме допинга в мире. Его слова приводятся на сайте телеканала CBC.

«Русские до сих пор не согласились с моим докладом, но это сделал весь остальной мир, в том числе американская киноакадемия, назвавшая "Икара" лучшим документальным фильмом. Думаю, фильм дает возможность понять, что допинговая проблема существует в спорте повсеместно», — заявил Макларен.

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По мнению главы комиссии, допинг — это общемировая проблема. «Многие спрашивали меня: нужно ли сомневаться в том, что происходит в спорте, доверять результатам? Очевидно, что это проблема, которая влияет на спорт. В случае с русскими в Сочи-2014 был невероятный обман всего спортивного мира», — отметил он.

Фильм Брайана Фогеля «Икар» завоевал премию «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Он посвящен допинг-скандалу в России.

Макларен возглавил независимую комиссию WADA весной 2016 года после того, как бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков обвинил российских спортсменов в массовом употреблении допинга до, во время и после Олимпиады в Сочи. Макларен подтвердил правоту Родченкова, представив доклад в двух частях, но не привел доказательств вины отечественных атлетов.

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