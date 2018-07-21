Еще 14 российских спортсменов обвинили в употреблении допинга

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) заподозрила в нарушении антидопинговых правил 14 российских спортсменов. Об этом сообщает ТАСС.

Расследование было начато после рассмотрения данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В списке, в частности, значатся чемпион мира в тройном прыжке Люкман Адамс и олимпийский чемпион в прыжках в высоту Иван Ухов. Дела спортсменов ожидают рассмотрения Спортивным арбитражным судом (CAS).

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Попадание атлетов в список подозреваемых не влечет их прямого отстранения от участия в соревнованиях. «К примеру, Иван Ухов, по которому идет разбирательство, имеет право выступать на том же чемпионате России, так как на него не наложено временное отстранение», — рассказала антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова.

В ноябре 2015 года IAAF приостановила членство ВФЛА из-за нарушений антидопинговых правил и до сих пор не восстановила его. Российским атлетам разрешили выступления на международных стартах в нейтральном статусе. Заявки россиян на участие в турнирах рассматривались в индивидуальном порядке.

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