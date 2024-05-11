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01:48, 11 мая 2024Мир

В МИД России обвинили Британию в повышении градуса конфронтации

МИД РФ: Британия продолжает прилагать усилия для повышения градуса конфронтации

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Британия не только не планирует отказываться от курса на жесткое противостояние с Россией, но и продолжает прилагать все усилия для повышения градуса конфронтации. Об этом рассказал директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев, пишет ТАСС.

Он прокомментировал объявленные Лондоном 8 мая антироссийские санкции, включающие высылку из страны военного атташе РФ и снятие дипстатуса в некоторых принадлежащих России объектов недвижимости.

«Очевидно, что правительство Великобритании не только не намерено отказываться от курса на жесткое противостояние с Россией, но и продолжает прилагать существенные усилия для повышения градуса конфронтации», — отметил Беляев.

Ранее бывший премьер-министр, а ныне — министр иностранных дел Великобритании Джеймс Кэмерон заявил, что Западу следует занять более жесткую позицию для борьбы с президентом России Владимиром Путиным.

Также Кэмерон заявлял, что Запад «не усвоил урок» из военного конфликта России и Украины. По его мнению, западные страны должны понять, что колебания с их стороны «подстегнут авторитарных противников».

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      Марина Совина
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