Кэмерон высказался о борьбе с Путиным

Глава МИД Британии Кэмерон предложил Западу пересидеть президента России Путина

Западу следует занять более жесткую позицию для борьбы с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил бывший премьер-министр, а ныне — министр иностранных дел Великобритании Джеймс Кэмерон, его слова приводит Daily Mail.

По словам главы дипведомства Британии, страна попала «в битву [политических] воль», и Лондону вместе с союзниками нужно победить «противников». Кэмерон добавил, что Запад должен пересидеть Путина и готовиться принимать более жесткие меры.

«Те страны, которые находятся рядом с Россией, видят, что происходит на Украине, и задаются вопросом, не будут ли они следующими», — высказался политик.

Ранее Кэмерон заявлял, что Запад «не усвоил урок» из военного конфликта России и Украины. По его мнению, западные страны должны понять, что колебания с их стороны «подстегнут авторитарных противников».