В США указали на готовность Путина применить ядерное оружие

Экс-разведчик Риттер: Путин послал Западу сигнал о готовности ядерного оружия

Российский лидер Владимир Путин дал Западу понять, что РФ готова применить ядерное оружие в случае вовлечения НАТО в конфликт на Украине. Об этом заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Это является сигналом США о том, что, если Великобритания разрешит использование ракет Storm Shadow против стратегических целей в России, она заплатит за это. Если Франция разместит войска на украинской земле, Франция заплатит свою цену», — высказался американский эксперт.

Как считает бывший разведчик, проведение РФ учений ядерных сил демонстрирует готовность Москвы использовать любое вооружение для защиты собственных интересов. «Русские не шутят, они не блефуют», — добавил Риттер.

Ранее американский экс-разведчик оценил военный потенциал России и подчеркнул, что военные страны обладают такой мощью, что они смогли бы уничтожить Украину за сутки. Как указал Риттер, сейчас российские военные одерживают победу на поле боя, поэтому у них нет причин для смены тактики.