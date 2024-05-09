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21:25, 9 мая 2024Мир

В США оценили военный потенциал России

Риттер: военный потенциал позволяет России уничтожить Украину за один день

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер прокомментировал военные возможности России. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Риттер оценил военный потенциал России и подчеркнул, что военные страны обладают такой мощью, что они смогли бы уничтожить Украину за сутки. «Россия ясно дала понять, что может заставить Украину исчезнуть за один день, используя обычное оружие», — отметил он.

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Бывший военный подчеркнул, что Москва не рассматривает подобный вариант развития событий. По его словам, сейчас российские военные одерживают победу на поле боя, поэтому у них нет причин для смены тактики. Риттер добавил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает личного состава, поскольку мужчины сбегают — их приходится ловить и направлять в зону боевых действий.

Ранее Риттер предупредил Францию о последствиях отправки своих военнослужащих на Украину. «Российские военные сотрут вас с лица земли, и это то, что Франция должна понять», — заявил он. До этого французский президент Эммануэль Макрон вновь подтвердил намерение отправить войска на Украину.

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      Марина Совина
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