Экс-разведчик США Риттер: Россия уничтожит Францию и нанесет удары по Румынии

Россия уничтожит Францию, если та решит отправить своих военнослужащих на Украину. О последствиях такого шага предупредил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он указал, что некоторые французские генералы ошибочно полагают, что Россия не станет наносить удары, поскольку у Франции есть «двести единиц» ядерного оружия. Однако, отметил Риттер, у российской стороны их «тысячи». «Они сотрут вас с лица земли, и это то, что Франция должна понять», — заявил он.

Кроме того, экс-разведчик считает, что ударам со стороны России могут подвергнуться и французские логистические центры, расположенные в Румынии. Он посоветовал властям Франции «заткнуться», а также призвал Вашингтон повлиять на Париж, чтобы тот перестал заниматься эскалацией.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон вновь подтвердил намерение отправить войска на Украину. Он подчеркнул, что сохранение авторитета Франции вынуждает его не раскрывать все военные планы.