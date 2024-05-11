США не нашли доказательств использования переданного ВСУ оружия не по назначению

США не нашли доказательств использования военной помощи Киеву не по назначению

Соединенные Штаты Америки не нашли доказательств использования переданной Киеву и Вооруженным силам Украины (ВСУ) военной помощи не по назначению, следует из доклада администрации США для Конгресса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Правительству США неизвестно о том, что оборонные статьи не были доставлены получателем от иностранного правительства и/или использованы не по назначению или в целях, несовместимых с намеченными», — указывается в документе.

Ранее Госдепартамент США одобрил экстренную продажу Украине трех реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. В Пентагоне уточнили, что сумма сделки составила 30 миллионов долларов.

Тем временем посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что новая помощь Соединенных Штатов Украине — это признание успехов российских войск. Поставки оружия обанкротившемуся режиму не смогут повлиять на итоги спецоперации, подчеркнул дипломат