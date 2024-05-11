США не нашли доказательств использования переданного ВСУ оружия не по назначению
Соединенные Штаты Америки не нашли доказательств использования переданной Киеву и Вооруженным силам Украины (ВСУ) военной помощи не по назначению, следует из доклада администрации США для Конгресса. Об этом сообщает РИА Новости.
«Правительству США неизвестно о том, что оборонные статьи не были доставлены получателем от иностранного правительства и/или использованы не по назначению или в целях, несовместимых с намеченными», — указывается в документе.
Ранее Госдепартамент США одобрил экстренную продажу Украине трех реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. В Пентагоне уточнили, что сумма сделки составила 30 миллионов долларов.
Тем временем посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что новая помощь Соединенных Штатов Украине — это признание успехов российских войск. Поставки оружия обанкротившемуся режиму не смогут повлиять на итоги спецоперации, подчеркнул дипломат