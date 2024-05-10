Российский посол оценил выделение новой помощи США Украине

Антонов: новая помощь США Украине — это признание успехов российских войск

Новая помощь Соединенных Штатов Украине — это признание успехов российских войск. Об этом рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, пишет РИА Новости.

«Очередная оружейная поставка режиму Зеленского — реакция на успехи ВС РФ. Наши солдаты и офицеры продолжают героическими усилиями освобождать российскую землю. Этот факт признают и в Америке», — сказано в заявлении дипмиссии.

По словам посла, «цинично выбрано время предоставления "пакета" преступникам на Банковой». Антонов пояснил, что это было сделано в дни празднования 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Поставки оружия обанкротившемуся режиму не смогут повлиять на итоги спецоперации, резюмировал посол.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден поручил направить Украине военную помощь в размере 400 миллионов долларов.

Также издание Politico сообщало, что в новый пакет помощи Киеву войдут ракеты Stinger для систем Patriot, а также БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.