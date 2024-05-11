AgoraVox: западные кредиторы потеряли веру в будущее Украины

Западные кредиторы больше не верят в будущее Украины, поэтому они стали требовать от республики начать платить проценты по долгу в 2025 году. Такую причину назвал обозреватель французского портала AgoraVox Патрис Браво.

Он отметил, что кредиторы не намерены дожидаться нового «успешного контрнаступления» украинской армии. «Это говорит об их оценке экономического будущего и правительства Украины лучше, чем любой кредитный рейтинг», — подчеркнул Браво.

Он допустил, что кредиторы уже начали вывод средств с Украины, напомнив, что Нацбанк страны значительно смягчил правила обмена валют. По словам обозревателя, республике грозит дефолт, поскольку у Киева нет собственных ресурсов.

Ранее издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщило, что ряд иностранных инвестиционных компаний намерены вынудить Украину платить проценты по долгу в 2025 году.