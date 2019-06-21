Футболист ударом ногой разбил сопернику лицо

Нападающий испанской «Мальорки» Марк Педраса во время матча против «Депортиво» разбил лицо полузащитнику Алексу Бергантиньосу. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте El Chiringuito TV.

В конце первого тайма Педраса пошел в подкат против Бергантиньоса и попал ему ногой в лицо. В итоге окровавленного полузащитника «Депортиво» пришлось уносить с поля на носилках, продолжить участие в матче он не сумел. Педраса же был удален.

— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 20 июня 2019, 19:52

«Депортиво» и «Мальорки» встречались в рамках финального матча плей-офф Сегунды. Команды разыгрываю право выступить в следующем сезоне в Примере — высшем дивизионе чемпионата Испании.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Депортиво». Ответный матч состоится 23 июня на Мальорке.

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