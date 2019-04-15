«Барселону» заинтересовал бывший футболист «Анжи»

Испанская «Барселона» рассчитывает приобрести бразильского нападающего лондонского «Челси» Виллиана. Об этом сообщает Marca.

Каталонский клуб уже пытался договориться с англичанами летом 2018-го. Контракт 30-летнего бразильца с «Челси» истекает в 2020 году. Препятствием для возможного перехода является трансферное эмбарго, наложенное на лондонцев решением Международной федерации футбола (ФИФА). «Челси» может попытаться удержать Виллиана из-за запрета на подписание новых футболистов.

Бразильский нападающий перешел в «Челси» в августе 2013-го из махачкалинского «Анжи». К российскому клубу он присоединился в феврале того же года. Из-за травм футболист провел всего 11 матчей в составе «Анжи» и отметился одним забитым мячом.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) бразилец провел 30 матчей. На его счету три забитых мяча и шесть результативных передач.

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