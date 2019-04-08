Травмированный футболист пролежал на поле несколько часов в ожидании скорой

Футболист «Труро Сити» Майкл Херв получил травму в матче Южной национальной лиги Англии против «Конкорд Рейнджерс» и несколько часов не мог покинуть поле. Об этом сообщает BBC Sport.

Херв повредил плечо примерно в 16:30 по местному времени. Встреча была остановлена и в итоге не возобновилась. Спортсмен не мог покинуть поле из-за острой боли и остался лежать на газоне. Медики прибыли на место только в 19:10. Отмечается, что диспетчер скорой помощи отреагировал вовремя. Полузащитник был доставлен в госпиталь, расположенный примерно в трех километрах от стадиона, в 20:00.

Херв дожидался помощи вместе с физиотерапевтом клуба Яном Ли. Специалист использовал свитер и куртку, чтобы согреть игрока. Отмечается, что футболиста пытались поднять с земли, но из-за острой боли Херва было принято решение не шевелить игрока.

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