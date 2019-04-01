Футболисты английского клуба устроили забастовку из-за долгов по зарплате

Футболисты английского «Болтон Уондерерс» не будут тренироваться в течение 48 часов в знак протеста. Об этом сообщает BBC Sport.

Игроки пошли на данную меру после того, как работники клуба не получили заработную плату за второй месяц подряд. Футболистам также не были выплачены деньги. Задержки связаны с возможной сменой владельца «Болтона» и наличием у клуба долгов, общая сумма которых превышает 1,2 миллиона фунтов.

30 марта «Болтон» одержал победу над «Куинс Парк Рейнджерс» в 38-м туре Чемпионшипа (вторая по силе лига Англии — прим. «Ленты.ру»). Результат не позволил «Уондерерс» существенно исправить турнирное положение — команда занимает предпоследнее 24-е место в чемпионате. Чтобы сохранить прописку в Чемпионшипе, клубу необходимо занять 21-е место, отрыв от которого составляет 5 очков.

Большую часть существования «Болтон» провел в элите английского футбола (73 сезона). В Чемпионшип команда опустилась по итогам сезона-2011/2012.

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