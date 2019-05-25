Адвокат рассказала о физическом состоянии Кокорина

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, рассказала о физическом состоянии своего клиента. Ее слова приводит РИА Новости.

Стукалова заявила, что Кокорину предоставили возможность пять раз в неделю посещать спортзал, однако форварда по-прежнему беспокоит боль в ноге. По ее мнению, футболист сбросил вес.

«Может быть, это связано и с тем, что Саша держит режим питания. Просит родителей, чтобы они ему много не присылали еды. И активно ходит в спортзал», — добавила она.

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8 мая Кокорин был осужден на 1,5 года колонии общего режима за две драки, устроенные вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым в центре Москвы в октябре прошлого года. Футболисты являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои».

Кокорин получил травму колена в марте прошлого года, после чего прошел курс реабилитации в Риме. В январе 2019-го он пожаловался на ухудшение состояния ноги. В «Бутырке» ему назначили электрофорез, в результате которого футболист якобы получил ожоги и нагноение. В Федеральной службе исполнения наказаний информацию опровергли, заявив, что на ноге Кокорина появилось незначительное покраснение кожи.

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