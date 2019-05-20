Стало известно об отношениях Кокорина и Мамаева с сокамерниками

Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала об отношениях футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с сокамерниками. Ее слова приводят РИА Новости.

Меркачева заявила, что футболистов устраивает соседство по СИЗО. Она добавила, что Кокорин находится в маломестной камере с соседом-украинцем. Мамаев, наоборот, хочет остаться в большой камере, так как ему нравится общение с соседями. Больше всего он контактирует с афроамериканцем.

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Правозащитница отметила, что оба спортсмена устали и хотят домой. По ее словам, они больше не имеют возможности играть в футбол, так как площадку якобы нужно переделывать.

8 мая Кокорин был осужден на 1,5 года колонии общего режима, а Мамаев — на год и пять месяцев за две драки, устроенные в центре Москвы в октябре прошлого года. Футболисты являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». У игроков есть право просить об условно-досрочном освобождении.

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