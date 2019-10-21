Выявлена опасность футбола для мозга

Бывшие профессиональные футболисты в три с половиной раза чаще страдают от деменции по сравнению с другими людьми. К такому выводу пришли эксперты университета Глазго, сообщает «Би-Би-Си».

В рамках исследования были изучены истории болезней 7676 умерших бывших футболистов. Эти данные сравнили с историями болезней 23 тысяч человек, не занимавшихся футболом. Изначально ученые намеревались выявить связь между ударами головой по мячу и развитием патологий мозга.

При этом, помимо риска развития слабоумия, эксперты также выявили закономерность, согласно которой бывшие профессиональные футболисты в среднем живут дольше обычных людей.

Исследование началось в январе 2018-го. Его спровоцировали слухи о том, что смерть бывшего форварда сборной Англии Джеффа Асла была связана с многократными травмами головы, которые он получал на протяжении футбольной карьеры.

Асл умер в 2002 году в возрасте 59 лет. Он известен по выступлениям за «Вест Бромвич Альбион» и «Нотс Каунти».

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