Стало известно о ситуации внутри сраженного инфекцией российского клуба

Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба «Сочи» Роман Березовский описал ситуацию в команде после вспышки инфекционной ангины. Об это в четверг, 5 декабря, сообщает «Чемпионат.com».

По словам Березовского, в настоящий момент в общей группе не могут тренироваться еще несколько человек. Тренер выразил надежду на то, что ближайший матч Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином» все же состоится.

«Сочи» накануне матча против «Оренбурга» пожаловался на вспышку инфекции, из-за которой в лазарет попали 10 футболистов. В итоге встреча была перенесена по решению РПЛ. Новая дата проведения матча пока неизвестна.

Встреча с «Рубином» пройдет 8 декабря. «Сочи» примет казанский клуб на своем поле. Южане занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ, в 17 матчах набрав 14 очков. «Рубин» с 18 очками идет 14-м.

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