Матч РПЛ перенесли из-за болезни игроков

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги между «Сочи» и «Оренбургом» перенесен на резервную дату из-за болезни игроков сочинской команды. Об этом сообщается на сайте лиги.

Отмечается, что у большого количества футболистов «Сочи» была обнаружена ротавирусная инфекция. Встреча должна была пройти 1 декабря. Новая дата матча пока не уточняется.

О болезни сочинцев стало известно 29 ноября. Сообщалось, что ангиной заболели 10 футболистов, включая Антона Заболотного, Никиту Бурмистрова и Ибрагима Цаллагова. Президент «Оренбурга» Владимир Кияев в интервью ТАСС выразил готовность перенести матч из-за случившегося: «Раз у них ослабленный состав, то нет смысла сейчас играть».

«Оренбург» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 17 матчах. «Сочи» расположился на последнем, 16-м месте с 14 очками.

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