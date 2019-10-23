Соперник «Зенита» по ошибке «вернул» игрока российскому клубу

Немецкий «РБ Лейпциг» анонсировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита», опубликовав плакат в стиле «Звездных войн». Пост доступен в Twitter-аккаунте клуба.

На афише изображены несколько игроков немецкого клуба. В качестве футболиста сине-бело-голубых дизайнер разместил словенского защитника Миху Мевлю, который в настоящий момент выступает за «Сочи».

Встреча в рамках группового этапа Лиги чемпионов состоится 23 октября и пройдет в Германии. Матч начнется в 19:55 по московскому времени.

После двух матчей «Зенит» лидирует в группе G, имея в активе четыре очка. «РБ Лейпциг» занимает третью строчку с тремя очками. Также в квартете играют французский «Лион» и португальская «Бенфика».

29-летний Мевля выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год. Минувшим летом футболист перешел в «Сочи». Первым российским клубом в карьере игрока был «Ростов».

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