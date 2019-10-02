«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» одержал победу над португальской «Бенфикой» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 2 октября на «Газпром Арене» и завершилась со счетом 3:1. Первый мяч на 21-й минуте забил нападающий Артем Дзюба. На 70-й минуте сине-бело-голубые увеличили преимущество благодаря автоголу защитника португальцев Рубена Диаша. На 78-й минуте голом отличился форвард «Зенита» Сердар Азмун. На 85-й минуте отставание «Бенфики» сократил нападающий Рауль де Томас.

В другом матче группы G французский «Лион» обыграл немецкий «РБ Лейпциг». Матч закончился со счетом 2:0.

«Зенит» стартовал с ничьей в Лиге чемпионов. Встреча против «Лиона», состоявшаяся 17 сентября, завершилась со счетом 1:1.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!