«Зенит» проиграл «Локомотиву» и потерял лидерство в РПЛ

Московский «Локомотив» обыграл петербургский «Зенит» в матче 11 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 48-й минуте встречи забил полузащитник железнодорожников Гжегож Крыховяк.

После 11 туров РПЛ у трех команд по 23 очка — у «Локомотива», «Зенита» и «Ростова». По дополнительным показателям первое место занимают ростовчане, следом за ними идут железнодорожники, петербуржцы располагаются на третьем месте.

17 сентября «Зенит» провел стартовую встречу на групповом этапе Лиги чемпионов. Матч против французского «Лиона» завершился со счетом 1:1.

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