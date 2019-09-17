«Зенит» вернул Кокорина

Российский нападающий Александр Кокорин заключил контракт с петербургским «Зенитом». Об этом сообщил адвокат футболиста Юрий Падалко, передает ТАСС.

По словам Падалко, Кокорин подписал новое соглашение с «Зенитом» за день до освобождения. Таким образом, 28-летний форвард вернулся в стан сине-бело-голубых. Предыдущее соглашение между клубом и игроком истекло 30 июня.

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Ранее 17 сентября Кокорин и другой футболист Павел Мамаев освободились из колонии в Белгородской области. Оба спортсмена проигнорировали общение с журналистами.

Кокорин и Мамаев воспользовались правом на условно-досрочное освобождение. 6 сентября Алексеевский суд районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство футболистов.

Оба спортсмена находились в колонии с 4 июля. Они были осуждены за участие в двух драках в центре Москвы осенью 2018-го. С октября того же года Кокорин и Мамаев находились под стражей. Их арест неоднократно продлевался: они пробыли в СИЗО вплоть до исполнения приговора.

Последний раз форвард выходил на поле в составе «Зенита» 7 октября 2018-го. Тогда санкт-петербургский клуб принимал дома «Краснодар». Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:1.

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