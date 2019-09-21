«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0

Петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над казанским «Рубином» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Петербурге и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев поля. Голами отметились Бранислав Иванович (58-я минута), Алексей Сутормин (66-я и 75-я), Роберт Мак (82-я) и Олег Шатов (87-я).

Сине-бело-голубые после десяти матчей РПЛ лидируют в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. «Рубин» занимает десятое место с десятью очками. В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с московским «Локомотивом».

17 сентября «Зенит» сыграл вничью с французским «Лионом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!