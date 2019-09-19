Кокорин задержится с возвращением в «Зенит»

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин должен прибыть в расположение команды в конце этой недели. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, руководство «Зенита» предоставило футболисту, вышедшему из колонии 17 сентября, несколько дней на решение личных вопросов в Москве.

17 сентября Кокорин и полузащитник Павел Мамаев вышли на свободу после двух с лишним месяцев пребывания в колонии. В этот же день Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом». Отмечается, что он будет зарабатывать около 800 тысяч евро в год. Последний раз форвард выходил на поле в составе сине-бело-голубых 7 октября 2018 года.

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Кокорина и Мамаева задержали в октябре прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы. Арест спортсменов неоднократно продлевался. В мае Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, Мамаев получил год и пять месяцев тюрьмы. В сентябре суд освободил футболистов по УДО.

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