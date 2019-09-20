В «Зените» оценили решение РФС оставить Кокорина без футбола

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что в отказе Российского футбольного союза (РФС) регистрировать нападающего Александра Кокорина нет ничего трагического. Слова функционера приводит «Р-Спорт».

«Такой закон. Как понимаю, по процедурным вопросам и параметрам нам отказали», — сказал Медведев. Он отметил, что главное для футболиста сейчас — набрать форму. По словам президента клуба, запрета на тренировки с «Зенитом» у Кокорина нет.

Ранее 20 сентября главный тренер питерцев Сергей Семак рассказал, что РФС отказался регистрировать форварда. Решение было принято комитетом по статусу игроков. Кокорин отстранен на пять месяцев.

В свою очередь, в союзе объяснили, что у Кокорина не было возможности приступить к работе в «Зените» до окончания срока подачи в организацию комплекта документов (до 16 сентября). Отмечается, что решение направлено против злоупотребления клубами своими правами.

17 сентября Александр Кокорин и полузащитник Павел Мамаев вышли на свободу, проведя в колонии более двух месяцев. В этот же день Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом». Отмечается, что он будет зарабатывать около 800 тысяч евро в год. Последний раз форвард выходил на поле в составе сине-бело-голубых 7 октября 2018 года.

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