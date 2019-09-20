РФС обосновал решение оставить Кокорина без футбола

На сайте Российского футбольного союза (РФС) появилось обоснование отказа в регистрации нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина.

В РФС заявили, что у Кокорина не было возможности приступить к работе в «Зените» до окончания срока подачи в организацию комплекта документов (до 16 сентября). Отмечается, что решение направлено против злоупотреблений клубами своими правами. Форвард может быть зарегистрирован в ближайший регистрационный период.

Ранее 20 сентября РФС отказался регистрировать Кокорина. Решение было принято комитетом по статусу игроков. Кокорин отстранен на пять месяцев.

17 сентября Кокорин и полузащитник Павел Мамаев вышли на свободу, проведя в колонии более двух месяцев. В этот же день Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом». Отмечается, что он будет зарабатывать около 800 тысяч евро в год. Последний раз форвард выходил на поле в составе сине-бело-голубых 7 октября 2018 года.

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