«Зенит» стартовал в Лиге чемпионов с выездной ничьей

Санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с французским «Лионом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 17 сентября, в Лионе и завершилась со счетом 1:1. Первый гол в этом матче забил форвард «Зенита» Сердар Азмун на 41-й минуте. В начале второго тайма в ворота гостей был назначен пенальти. Его на 51-й минуте реализовал нападающий Мемфис Депай.

В группе G также играют португальская «Бенфика» и немецкий «РБ Лейпциг». Команды встретятся позднее 17 сентября.

Из числа российских клубов, помимо «Зенита», на групповом этапе Лиги чемпионов играет московский «Локомотив». Железнодорожники попали в квартет D, где также выступают итальянский «Ювентус», испанский «Атлетико» и немецкий «Байер». Первый матч «Локомотив» сыграет 18 сентября в Германии.

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