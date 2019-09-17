Бывший игрок «Зенита» осудил фанатов-расистов и высказался об отставании России

Бывший защитник «Зенита» Себастьян Пюигринье заявил, что фанаты питерского клуба — расисты. Интервью с французом опубликовано на сайте издания So Foot.

Пюигренье вспомнил, что за время его выступления в «Зените» (с 2008 по 2012 год) он не раз сталкивался с проявлениями расизма со стороны болельщиков клуба. Также он читал опросы фанатов, и их позиция была четкой: в команде не должно быть темнокожих игроков. По мнению Пюигренье, эта позиция остается неизменной.

Также он заметил, что на улицах Санкт-Петербурга не было темнокожих людей. В целом же, по словам Пюигренье, решить проблему расизма в России сложно, потому что общество здесь сильно отстает от европейского. «Они будто живут в пузыре», — заявил футболист.

«Зенит» 17 сентября стартует на групповом этапе Лиги чемпионов. Первый матч команда проведет во Франции, в соперниках — местный «Лион». На «Ленте.ру» пройдет текстовая трансляция поединка.

В августе таблоид The Sun опубликовал материал, где рассказывалось о неприятии болельщиками санкт-петербургского клуба чернокожего бразильского новичка Малкома. Автор заметки обратил внимание на баннер фанатов с надписью: «Спасибо руководству за верность традициям». «Зенит» с обвинениями не согласился.

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