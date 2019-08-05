«Зенит» заступился за обвиненных в расизме фанатов

Петербургский «Зенит» на своем сайте опубликовал официальный ответ на ряд публикаций СМИ, которые обвинили фанатов сине-бело-голубых в расизме. В клубе считают, что медиа сделали выводы, не имеющие под собой реальных оснований.

Речь шла о баннере, который группа фанатов вывесила во время матча с «Краснодаром». На нем было написано: «Спасибо руководству за верность традициям». На основе этого ряд СМИ, в частности, таблоид The Sun, выпустили материалы, в котором шла речь о якобы неприятии болельщиками бразильского новичка «Зенита» Малкома.

По мнению клуба, этот плакат был вывешен отдельной группой, а его значение было искажено. «У "Зенита" есть давняя традиция приглашать в клуб лучших игроков со всего мира, независимо от их происхождения, этнической принадлежности или национальности», — говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что клуб поддерживает «антирасистские, инклюзивные инициативы, направленные на равноправие».

Также пресс-служба «Зенита» выразила сожаление в связи с тем, что СМИ опубликовали непроверенную информацию. Те, кто комментируют ситуацию, были приглашены на домашний стадион клуба, что «проверить на себе его гостеприимство».

Материал The Sun был опубликован 4 августа. Помимо баннера, автор обратил внимание на то, что объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» публично высказывалось против наличия чернокожих игроков в команде.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, комментируя ситуацию, заявил: «Конфликта никакого нет. Западные СМИ в очередной раз вбрасывают фальшивую информацию. К сожалению, это не только в спорте происходит».

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